Verdacht auf Drogenhandel: Fenerbahce-Präsident Saran nach Festnahme wieder frei

Der Präsident des türkischen Fußball-Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul ist infolge von Drogenermittlungen an Heiligabend kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Wie staatliche Medien am Donnerstag berichteten, ist Sadettin Saran unter Auflagen aber bereits wieder freigelassen worden.

Auch Fenerbahce hatte zuvor mitgeteilt, dass sich der Klubchef am Mittwoch „im Rahmen des laufenden justiziellen Verfahrens auf Anweisung und unter Aufsicht der zuständigen Behörden mit seinem eigenen Fahrzeug zur Provinz-Gendarmerie Maslak“ begeben habe.

Türkische Medien zitieren aus einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft: Demnach sei Saran, der seit September im Amt ist, aufgrund des Verdachts auf Drogenhandel, Beihilfe zum Drogenkonsum sowie Drogenkonsum und aufgrund „zusätzlicher Beweise“, die im laufenden Verfahren gewonnen worden seien, in Gewahrsam genommen worden.

Laut Berichten soll Saran bei einer Haarprobe positiv auf Kokain getestet worden sein. Er teilte in einer Stellungnahme auf seinem Social-Media-Account mit, dass er „die Substanz, die angeblich im Test des Instituts für Rechtsmedizin positiv getestet wurde, niemals konsumiert“ habe. Der 61-Jährige schrieb von einer „eindeutigen Verleumdungskampagne“ gegen sich. Nach seiner Aussage am Donnerstagvormittag ordnete das Gericht laut Medien an, dass Saran sich zweimal pro Woche als Kontrollmaßnahme bei bestimmten Stellen melden muss.

Vor seiner Freilassung hatte Sarans Klub ihm die Unterstützung zugesichert. Auch Fans hatten sich am Donnerstag rund um das Gerichtsgebäude versammelt. „Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Präsident diese Situation mit Besonnenheit und Standhaftigkeit meistern wird, wie er es bisher getan hat“, teilte Fenerbahce mit.

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft führt seit einigen Wochen Drogenermittlungen, bei denen auch bekannte Persönlichkeiten in den Fokus geraten sind. Saran war am vergangenen Samstag nach mehreren Tests und seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft unter Auflagen schon einmal freigelassen worden.

