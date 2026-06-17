Verdacht auf Kieferbruch: ÖFB-Team bangt um Posch

Das ÖFB-Team bangt nach dem Auftaktsieg bei der WM 2026 gegen Jordanien (3:1 – zum Spielbericht) um Verteidiger Stefan Posch. Dem 29-Jährigen droht das WM-Aus.

Posch hatte sich in der Schlussphase des Spiels in einem Zweikampf im Gesicht verletzt. „Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist“, sagte Teamchef Ralf Rangnick nach dem Spiel dem ORF. „Wenn es das wäre, würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen.“ Eine Röntgenuntersuchung soll am heutigen Mittwoch Klarheit bringen.

Nicht nur Posch: Auch Alaba angeschlagen

Posch stand gegen Jordanien über 90 Minuten am Feld. Ebenfalls unklar scheint der Gesundheitszustand von Teamkapitän David Alaba. Der Innenverteidiger wurde in Minute 59 von Kevin Danso ersetzt. Der 34-Jährige gab nach dem Spiel aber angesprochen auf seine Auswechslung selbst Entwarnung: „Ich komme ja aus einer Phase, wo ich ein bisschen muskuläre Probleme hatte. Dementsprechend hat mein Muskel irgendwo ein bisschen zugemacht. Aber alles gut.“

ÖFB-Kapitän Alaba über WM-Auftaktsieg und seine Auswechslung