Vereinslegende Son will Tottenham verlassen

Kapitän Heung-min Son hat bei Europapokalsieger Tottenham Hotspur für diesen Sommer seinen Wechselwunsch hinterlegt.

„Bevor wir mit der Pressekonferenz beginnen, möchte ich sagen, dass ich mich entschieden habe, den Verein diesen Sommer zu verlassen“, sagte der 33-Jährige im Rahmen der Saisonvorbereitungstour in seiner südkoreanischen Heimat Seoul. Die Spurs hätten angekündigt, ihm nach zehn gemeinsamen Jahren und mehr als 450 Spielen keine Steine in den Weg zu legen.

Wohin es Son zieht, ließ er zunächst offen. Zuletzt waren Gerüchte über einen Wechsel in die MLS aufgekommen, unter anderem Los Angeles FC gilt als Interessent. „Es war die schwierigste Entscheidung meiner Karriere. So viele großartige Erinnerungen. Es war so schwer, diese Entscheidung zu treffen“, sagte der frühere Bundesligaspieler weiter. Er brauche nun einfach „eine neue Umgebung, um mich weiterzuentwickeln“.

Son nennt auch Europa-League-Titel als Grund

Eine „große Rolle“ bei seiner Entscheidung habe der Gewinn der Europa League im Mai gespielt. „Mit dem Titelgewinn in Europa hatte ich das Gefühl, alles erreicht zu haben, was ich erreichen konnte“, betonte Son. Er sei nach Stationen beim Hamburger SV und Bayer Leverkusen im Jahr 2015 „als Kind nach Nord-London“ gekommen, „mit 23 Jahren, in einem so jungen Alter. Ich verlasse diesen Verein als erwachsener Mann, als sehr stolzer Mann.“

In 454 Spielen gelangen dem Flügelstürmer 173 Treffer und 101 Vorlagen für Tottenham. „Ich persönlich hätte sehr gerne mit diesem fantastischen Menschen und Spieler zusammengearbeitet“, sagte der neue Spurs-Trainer Thomas Frank. Son sei „in jeder Hinsicht eine echte Spurs-Legende, einer der größten Spieler, die jemals in der Premier League gespielt haben“.

(SID) / Bild: Imago