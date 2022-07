Vereinsloser Baumgartlinger kann sich Österreich-Rückkehr vorstellen

Wohin zieht es ÖFB-Teamspieler Julian Baumartlinger? Nach Auslaufen seines Vertrages Ende Juni bei Bayer Leverkusen ist der 34-Jährige aktuell vereinslos und befindet sich auf der Suche nach einem neuen Klub.

Dabei kann sich Baumgartlinger, der in Österreich insgesamt 82 Spiele für Austria Wien absolvierte, auch eine Rückkehr in die Heimat vorstellen.

„Ausgeschlossen ist nichts. Ob das in der 1. oder 2. Bundesliga in Deutschland ist, in Österreich oder woanders – das kommt ganz auf die Aufgabe an. Wer richtig Bock auf mich hat, dem hätte ich viel zu geben“, sagte Baumgartlinger im „kicker“-Interview.

Bei der Klubsuche legt der Mittelfeldspieler viel Wert auf die gewünschte Spielzeit – eine Zuschauerrolle wie nach seiner Verletzung in Leverkusen will Baumagrtlinger nicht mehr einnehmen. „Ich bin froh, wenn es eine Mannschaft ist, in die ich etwas einbringen kann – auf und außerhalb des Platzes – und einfach das, was ich in den letzten Jahren so gern gemacht habe, wieder machen darf“, so der 84-fache Teamspieler weiter.

Karriereende kein Thema

Aktuell liege sein Fokus zwar auf Deutschland, „doch wer weiß, was die nächsten Tage und Wochen noch bringen“, so Baumgartlinger. Im Jahr 2011 war Baumgarlinger von Austria Wien in die deutsche Bundesliga gewechselt, wo er für Mainz und Leverkusen insgesamt 238 Spiele absolvierte.

Ein Karriereende ist für ihn noch kein Thema: „Ich will noch ein, zwei Jahre spielen“, erklärte Baumgartlinger.

Bild: Imago