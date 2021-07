via

Der Schweizer Erstligist Grasshoppers Zürich hat sich mit Innenverteidiger Georg Margreitter verstärkt.

Der 32-jährige Vorarlberger unterschrieb für eine Saison und kommt mit der Erfahrung aus über 300 Pflichtspielen in die Schweiz. Nach sechs Jahren beim 1. FC Nürnberg wurde sein Vertrag nicht verlängert, GC verpflichtet Margreitter ablösefrei. In Österreich war der Routinier unter anderem für Austria Wien und den LASK am Ball.

