via

via Sky Sport Austria

Sepp Straka ist am Donnerstag zwar mit einer 68er-Runde und damit vier unter Par in die mit 7,4 Mio. Dollar dotierten Zurich Classic in Zurich Classicgestartet, das reichte für ihn und seinen Partner Josh Teater aus den USA aber dennoch nur zu Rang 51. Die Führung teilen sich bei dem einzigen Teambewerb auf der PGA-Tour mit jeweils 10 unter Par auf dem 72er-Kurs die US-Amerikaner Brice Garnett/Scott Stallings und die Norweger Viktor Hovland/Kris Ventura.

(APA)

Artikelbild: Imago