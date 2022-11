Verhaltener Start für Straka und Schwab in Georgia

Die österreichischen Golfprofis Sepp Straka und Matthias Schwab sind beim mit 8,1 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier RSM Classic auf Sea Island/Georgia, wo auf zwei verschiedenen Kursen gespielt wird, verhalten gestartet.

Straka gelang auf dem Seaside Course eine 69er-Runde (1 unter Par), er lag damit auf Rang 65. Sein Landsmann bewältigte derweil den Plantation Course mit einer 72er-Par-Runde und ist vorerst 86. Am Freitag wird dann auf dem jeweils anderen Kurs abgeschlagen. In Führung liegt US-Golfer Cole Hammer mit 8 unter Par.

(APA) / Bild: Imago