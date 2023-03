Verhaltener Start von Straka und Schwab in Players Championship

Die Golfer Sepp Straka und Matthias Schwab sind recht verhalten in das Players Championship gestartet.

Straka blieb am Donnerstag in Ponte Vedra Beach (Florida) mit 74 Schlägen 2 über Par und klassierte sich an der 94. Stelle, Schwab benötigte als 109. einen Schlag mehr. „Da viele Spieler nach der ersten Runde eng beisammen liegen, ist mit einer guten Runde am Freitag der Cut durchaus in Reichweite“, erklärte Schwab. Die Führung hatte Chad Ramey (USA/64) inne.

Straka: „Hatte ein paar schlechte Eisen-Schläge“

Schwab trotz schlechter Runde: „Bin weiterhin zuversichtlich“

(Red./APA)

Bild: Imago