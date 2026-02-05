Verhandlungen laufen! Bayern-Verteidiger vor Blitz-Abgang

Nach Sky Sport Infos laufen konkrete Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Galatasaray über einer Leihe von Sacha Boey. Die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten. Zuerst berichtete Foot Mercato über den bevorstehenden Wechsel. Es gibt aber noch keine komplette Einigung und auch noch keine Unterschrift. Der FCB wird Boey keine Steine in den Weg legen. Der Spieler hat die Wechsel-Erlaubnis des Vereins. Andere Angebote hatte Boey im Laufe des Januars abgelehnt.

Bei Galatasaray spielte der Rechtsverteidiger bereits zwischen Juli 2021 und Januar 2024. Der Deal könnte vollzogen werden, da das Transferfenster in der Türkei noch bis zum 6. Februar geöffnet ist.

Neue Chance bei Galatasaray?

Boey wechselte im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Gala nach München. Seitdem kommt er auf 38 Pflichtspieleinsätze für den FC Bayern. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete fünf weitere vor. In der laufenden Saison durfte er 15 Mal ran (ein Assist).

Nachhaltig durchsetzen konnte sich Boey aber nie. In Istanbul würde er unter anderem auf den ehemaligen Bayern-Star Leroy Sane und Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan treffen.

