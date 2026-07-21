Verhandlungen laufen! Chelsea will neuen Verteidiger

Der FC Chelsea befindet sich in Verhandlungen mit Crystal Palace über die Verpflichtung von Maxence Lacroix.

Nach Informationen von Sky Sports UK fordert der amtierende Conference-League-Sieger mehr als die rund 65 Millionen Euro, die Tottenham Hotspur in diesem Sommer bereits für Verteidiger-Kollege Jan Paul van Hecke von Brighton & Hove Albion gezahlt hat.

Palace und Chelsea pflegen auf höchster Ebene gute Beziehungen und haben bereits Transfers von Spielern wie Trevoh Chalobah und Ben Chilwell abgewickelt.

Chelsea will Defensive umbauen

Chelsea möchte einen Innenverteidiger verpflichten, und im Idealfall sollte ein Neuzugang körperlich imposant sein und Premier-League-Erfahrung mitbringen. Das trifft auf Lacroix zu, der von 2020 bis 2024 für den VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga aktiv war und folglich für 18 Millionen Euro nach London gewechselt ist. Sein Vertrag bei Palace ist noch bis 2029 gültig.

Chelsea hat in diesem Transferfenster schon über 153 Millionen Euro durch Verkäufe eingenommen, und weitere Spieler werden den Verein voraussichtlich verlassen.

In der Abwehr könnten unter anderem Chalobah, Benoit Badiashile, Malo Gusto und Axel Disasi den Verein verlassen.