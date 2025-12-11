Verhandlungen laufen: Der aktuelle Stand bei Salzburgs Sportvorstand-Suche

Red Bull Salzburg ist bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand wohl in Deutschland fündig geworden. Marcus Mann, derzeit Sportchef bei Hannover 96, soll nach Informationen von Sky in der Mozartstadt übernehmen.

Erste Gespräche zwischen allen Beteiligten haben bereits stattgefunden. Der 41-Jährige ist die Wunschlösung der Red-Bull-Spitze um Jürgen Klopp und Oliver Mintzlaff für den Posten in Salzburg.

Verhandlungen über eine Ablösesumme laufen bereits, zudem sieht sich der deutsche Zweitligist bereits nach Ersatz um. Unter anderem stehen Dieter Hecking, Jörg Schmadtke und Sergio Pinto auf der Liste von Hannover. Mann besitzt in Hannover noch einen Vertrag bis 2029.

Mann ist seit Sommer 2021 beim Zweitligisten tätig, auch der VfL Wolfsburg war an einer Verpflichtung interessiert. In den vergangenen Wochen wurden auch der ehemalige Sturm-Sportchef Andreas Schicker und Rapid-Sportchef Markus Katzer als Ersatz für den nach Mönchengladbach abgewanderten Rouven Schröder gehandelt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: Imago