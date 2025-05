Verhandlungen laufen: Goalie Sallinger vor Abschied aus Hartberg

Hartberg-Goalie Raphael Sallinger soll unmittelbar vor einem Wechsel nach Schottland stehen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der 29-Jährige nach dem Europacup-Playoff mit Hartberg (das Halbfinale gegen den LASK heute ab 18:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X) zu Hibernian Edinburgh wechseln. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein.

Sallinger hat Ausstiegsklausel

Sallinger hat demnach eine Ausstiegsklausel für ausländische Vereine in seinem Vertrag, die einen Transfer vereinfacht. Sein Vertrag in Hartberg läuft noch bis 2026.

Der gebürtige Klagenfurter kickt seit Sommer 2018 bei den Oststeirern und absolvierte seitdem 105 Pflichtspiele für den Klub. In der Saison 2024/25 lief Sallinger für Hartberg 31 Mal in der ADMIRAL Bundesliga und sechsmal im ÖFB-Cup auf. Beim Ankick-Fußballmanager war Sallinger in der abgelaufenen Spielzeit mit 9.009 Zählern bester Tormann.

Hibernian wird in der kommenden Saison um den Einzug in die Europa League kämpfen – der schottische Traditionsverein startet in der zweiten Qualifikationsrunde.

(Red.)

Bild: GEPA