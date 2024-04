Nach den Absagen von Xabi Alonso und Julian Nagelsmann sind die Verantwortlichen des FC Bayern händeringend auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Nach Informationen von Sky sind ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Roberto De Zerbi nun in der engeren Auswahl. Die „TZ“ berichtet, dass Rangnick der Favorit sei. Am vergangenen Freitag hatte Sky bereits berichtet, dass über Rangnick beim FC Bayern nun wieder diskutiert wird.

Klar ist: Mit Rangnick hat es vor der Absage von Alonso sogar ein Treffen mit den Bayern-Bossen um Sportvorstand Max Eberl gegeben. Das Gespräch verlief positiv, dennoch konzentrierte sich das Trainerfindungs-Komitee anschließend auf Nagelsmann, der jedoch absagte und beim DFB bis 2026 verlängerte.

Neue Gespräche in den vergangenen Tagen

Die Wertschätzung für Rangnick in der Führungsetage? Ungebrochen! In den vergangenen Tagen haben neue Gespräche stattgefunden. Schließlich wollen die Bayern zeitnah einen neuen Trainer präsentieren.

Bei Sky hatte Eberl am Samstag verkündet: „Wir sind bei der Trainersuche aber auch in sehr, sehr guten Zügen und hoffen, dass wir da bald weiter sind.“ Und Eberl weiter: „Ich weiß, dass natürlich die Zeit drängt. Das ist auch unsere Intention, dass wir es zügig machen wollen, aber wir wollen es trotzdem so sauer und so gründlich wie notwendig auch tun und das ist unser Job, den Christoph [Freund] und ich machen. Aber wie gesagt: Wir sind da jetzt sehr, sehr final und werden hoffentlich bald was verkünden können.“

VIDEO: Eberl bei Sky über die Trainersuche beim FC Bayern

Rangnicks Vertrag bei der österreichischen Nationalmannschaft läuft bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2026. Somit wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ablöse fällig und in den kommenden Wochen wäre der 65-Jährige zunächst voll beim ÖFB eingespannt. Rangnick könnte sich, zumindest offiziell, erst spät um die Kaderplanung kümmern, sollte er den Bayern zusagen.

Nach Informationen von Sky ist Rangnick offen für den Bayern-Job. Jedoch muss für das endgültige „Ja“ noch viel passieren. Bei Bayern rechnet man sich Chancen aus. Rangnick hat sich noch nicht final entschieden. Die Verhandlungen laufen.

Rangnick-Dementi vor wenigen Wochen

Vor wenigen Wochen hatte sich Rangnick von den Gerüchten um seine Person noch unbeeindruckt gezeigt. Der Deutsche ließ Ende März der APA über einen Sprecher ausrichten, dass er Gerüchte grundsätzlich nicht kommentiere. Er konzentriere sich voll und ganz auf seine Aufgabe als österreichischer Nationaltrainer, meinte der ÖFB-Teamchef noch vor wenigen Wochen.

Auch nach dem Workshop der EM-Trainer Anfang April in Düsseldorf hatte Rangnick ein Bayern-Interesse noch dementiert. Für ihn sei das kein Thema. „Warum auch? Ich habe noch einen Vertrag bis zu den WM-Qualifikationsspielen und unser Fokus liegt jetzt auf der EM“, betonte der ÖFB-Teamchef damals.

Rangnick Anfang April über Bayern-Engagement: “Gibt keinen Grund, darüber nachzudenken“

(Florian Plettenberg/sport.sky.de)/Bild: GEPA