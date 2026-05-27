Verhandlungen laufen! Top-Favorit auf Leverkusen-Trainerposten enthüllt

Filipe Luis ist aktuell nach exklusiven Informationen von Sky Sport der Top-Favorit auf den Trainerposten bei Bayer 04 Leverkusen, um Kasper Hjulmand zu ersetzen.

Die Verhandlungen haben begonnen. Leverkusen hat aber auch konkrete Optionen B und C auf der Liste. Luis ist derzeit jedoch das klare Wunschziel.

Hjulmand-Aus steht bevor

Der Plan ist, dass das Hjulmand-Aus verkündet wird, sobald der Nachfolger feststeht. Der dänische Trainer hatte Bayer nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag, der nach dem zweiten Spieltag der abgelaufenen Saison gehen musste, übernommen und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Der 40-jährige Luis machte als Spieler 333 Partien für Atletico Madrid und 44 Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft. Nachdem er seine aktive Spielerkarriere bei Flamengo zum 1. Januar 2024 ausklingen ließ, übernahm der ehemalige Linksverteidiger den brasilianischen Klub im September 2024 und führte Flamengo unter anderem direkt zur Meisterschaft und zum Gewinn der Copa Libertadores. Im März dieses Jahres wurde Luis allerdings freigestellt, nun ist er Topkandidat bei der Werkself.

(Florian Plettenberg, Patrick Berger & Marlon Irlbacher – skysport.de)

Bild: Imago