Verhandlungen mit Traditionsklub: Austria-Coach Wimmer vor überraschendem Abgang?

Muss sich Austria Wien bald nach einem neuen Cheftrainer umschauen? Laut einem Bericht des „Kicker“ verhandelt der deutsche Zweitligist 1. FC Kaiserslautern mit Austria-Coach Michael Wimmer über ein Engagement am Betzenberg.

Kaiserslautern-Trainer Dirk Schuster wurde am Donnerstagvormittag offiziell von seinen Aufgaben entbunden und könnte bald von Wimmer ersetzt werden.

Nach Informationen von Sky war der ehemalige Augsburg-Coach Enrico Maaßen einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge von Dirk Schuster in Kaiserslautern. Allerdings wird der 39-Jährige nicht Trainer bei den Roten Teufeln. Maaßen will nach seinem Aus beim FC Augsburg erst nach der Winterpause einen neuen Verein übernehmen.

Ortlechner: Bislang „keine offizielle Anfrage“

Auf Nachfrage von Sky Sport Austria erklärte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner, dass es für Wimmer bisher „keine offizielle Anfrage“ gegeben hat.

Der 43-Jährige hatte erst zu Jahresbeginn als Nachfolger des entlassenen Manfred Schmid einen Vertrag bis Sommer 2025 in Wien-Favoriten unterschrieben und führte die Austria in der vergangenen Saison in die Meistergruppe.

In der Conference-League-Qualifikation scheiterten die Veilchen an der letzten Hürde Legia Warschau. Aktuell befindet sich die Austria in der ADMIRAL Bundesliga auf dem achten Rang.

Bild: Imago