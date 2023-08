Verhandlungsabbruch: Sergio Ramos weiter vereinslos

Sergio Ramos muss sich weiter auf Klubsuche begeben. Wie der türkische Top-Klub Besiktas JK bestätigt, hat man Verhandlungen mit dem Ex-Real-Star geführt. Diese wurden nun allerdings abgebrochen, wie die Türken vermeldeten.

Auch mit Talisca von Al-Nassr FC führte man Verhandlungen, die ebenfalls abgebrochen wurden. Grund dafür sind die Forderungen der anvisierten Neuzugänge.

In einem Statement von Besiktas heißt es: „Anderson Talisca und Sergio Ramos, erfolgreiche Fußballspieler, die mit ihrer Qualität, die jeder Verein, jeder Präsident und jeder Manager gerne in seinem Kader sehen würde, einen wichtigen Platz im Weltfußball einnehmen, standen auch auf der Transferagenda unseres Vereins. Dementsprechend wurden sowohl Anderson Talisca und sein Verein als auch Sergio Ramos kontaktiert. Die im besten Interesse unseres Vereins geführten Verhandlungen wurden jedoch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in finanziellen Fragen abgebrochen.“

Kulübümüzden Açıklama Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır: Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023

Ramos ist seit Anfang Juli vereinslos. Sein auslaufender Vertrag bei Paris Saint-Germain wurde nicht verlängert. Talisca spielte bereits zwischen 2016 und 2018 bei Besiktas. In 80 Spielen erzielte er 37 Tore. Bei Al-Nassr besitzt der Offensivspieler noch einen Vertrag bis 2026.

