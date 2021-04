“Verheerend” – Tatar und Herzog über Stöger-Aus bei der Austria

via

via Sky Sport Austria

Peter Stöger ließ am Samstag nach der 0:1-Niederlage in Hartberg im Sky-Interview die Bombe platzen. Der seit heute 55-Jährige verkündete im Sky-Interview sein Aus beim FK Austria Wien mit Saisonende.

Der Zeitpunkt dieser Verkündung überraschte, denn vor dem Spiel sagte Markus Kraetschmer, dass die Gespräche mit Stöger noch nicht final abgeschlossen seien. Eigentlich wollte die Austria die Entscheidung erst in der kommenden Wochen bekanntgeben.”Die Austria gibt ein verheerendes Bild ab”, urteilt Sky-Experte Alfred Tatar. Andreas Herzog blickt wenig optimistisch in die Zukunft der Austria: “Ich glaube schon, dass er eine Riesenlücke hinterlassen wird. Abgesehen davon, dass die Austria extrem hohe Schulden hat, ist jetzt das Sportliche mehr denn je in Frage zu stellen.”

Sky-Info: Stöger nicht zum 1. FC Köln

Spekuliert wird bereits über die Zukunft des ehemaligen Köln- und BVB-Trainers. Eine Rückkehr zum 1. FC Köln soll laut Sky-Informationen jedoch keine Option sein. “Peter Stöger könnte auch nach Foda als Teamchef interessant sein”, glaubt Tatar. Stöger wäre bereits nach dem Aus von Marcel Koller der Wunschkandidat des ÖFB gewesen.

Im Sky-Interview: Stöger verkündet sein Aus bei der Austria