Verkündung im TV! Boris Becker kommentiert für Sky Sport
Boris Becker wird bei den ATP Finals im November für Sky Sport im Einsatz sein.
Die Tennis-Legende begleitet den letzten Spieltag der Gruppenphase, die Halbfinals und das Finale von Donnerstag bis Sonntag als Experte und Co-Kommentator. An seiner Seite kommentiert Andrea Petkovic. Beide sind in Turin vor Ort.
Becker verkündete die News am Donnerstag in Triple – der Hagedorn Fußballtalk auf Sky Sport News.
Wer gewinnt beim Saisonfinale?
Die ATP Finals finden vom 9. Bis 16. November in Turin statt. Zum Saisonfinale können sich die acht besten Tennis-Stars beziehungsweise -Teams der Saison noch einmal eine prestigeträchtige Trophäe im Einzel und Doppel sichern. Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Die beiden Dominatoren Carlos Alcaraz und Jannik Sinner sind bereits qualifiziert.
Sky Sport überträgt das Turnier live und exklusiv!
(skysport.de)
Beitragsbild: Imago