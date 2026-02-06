Verlängern oder ablösefreier Wechsel? Entscheidung um Xaver Schlager gefallen
Xaver Schlager wird RB Leipzig im Sommer ablösefrei verlassen.
Das bestätigte RB Leipzig am Freitag. Der Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag nicht, kann im Sommer also ablösefrei wechseln.
Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselte 2022 für zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Roten Bullen. Seitdem absolvierte der 49-malige österreichische Nationalspieler 97 Pflichtspiele für Leipzig. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete neun weitere vor.
Foto: Imago