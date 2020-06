Verlängert Alaba oder nicht? Bayern-Sportdirektor Salihamidzic über aktuellen Stand

Hasan Salihamidzic hat sich am Sky Mikro zu einer möglichen Vertragsverlängerung von David Alaba geäußert, dessen Vertrag am 30.6.2021 ausläuft. “Wir sind sehr zufrieden, wie David sich in dieser Saison entwickelt hat. Er macht den Chef in der Abwehr und ist zu einer Persönlichkeit geworden”, so der Sportdirektor des FC Bayern.

Und weiter: “Wir haben auch schon einige Gespräche geführt und werden weiter miteinander reden, aber im Moment konzentrieren wir uns alle auf das Sportliche. Alles zu seiner Zeit – wir werden alles versuchen und ich glaube, alle Parteien wissen, was sie aneinander haben. David weiß, was er am FC Bayern hat und umgekehrt natürlich genauso.”

