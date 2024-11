Verlängert Sane? Auf so viele Millionen müsste er verzichten

Nach Sky Informationen wollen beide Seiten die Zusammenarbeit fortsetzen und das Arbeitspapier verlängern. Eine baldige Einigung ist noch nicht in Sicht, allerdings sind alle Parteien optimistisch.

Die Krux: Sane soll auf Gehalt verzichten. Die Bayern wollen dabyaers Salär des 28-jährigen Offensivstars um zwei bis vier Millionen Euro brutto inklusive Boni reduzieren. Aktuell verdient Sane in einer perfekten Saison bis zu 20 Millionen Euro brutto pro Saison. Das genaue Gehalt hängt von den Leistungsprämien ab: Wenn er alle Spiele über 90 Minuten absolvieren würde, käme er auf ca. 20 Millionen Euro inklusive aller Bonuszahlungen.

Auch weitere Bayern-Stars müssten auf Gehalt verzichten

Nach Sky Informationen planen die Münchner aber nicht nur bei Sane mit Einbußen: Auch Joshua Kimmich und Kapitän Manuel Neuer sollen bei neuen Verträgen auf Gehalt verzichten. Bei beiden ist die Situation ähnlich: Die Verträge laufen im Sommer aus, die beiden Routiniers sollen aber ebenfalls im Verein gehalten werden.

Winter-Abgang ausgeschlossen

Im Falle von Sane ist noch kein Ende des Vertragspokers absehbar, allerdings kann ein Winterwechsel zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Dennoch wird der Druck für die Bayern mit voranschreitender Zeit größer, schließlich droht im Sommer ein ablösefreier Abgang. Dazu dürfte es aber aller Voraussicht nach nicht kommen. Sowohl Spieler- als auch Vereinsseite sind optimistisch.

In der laufenden Spielzeit erzielte Sane in elf Pflichtspielen (386 Minuten) drei Tore. Zuletzt stand er beim 1:0-Erfolg in der Bundesliga beim FC St. Pauli in der Startelf. Beim 4:0-Erfolg in Mainz im DFB-Pokal spielte Sane sogar über die volle Distanz durch und markierte einen Treffer on top.

(Florian Plettenberg & Nico Ditter – skysport.de)

Foto: Imago