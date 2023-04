Verlängerung bis 2032! Chelsea zieht wohl Option bei Mittelfeld-Star

via

via Sky Sport Austria

In allerletzter Minute sicherte sich der FC Chelsea am Deadline Day noch die Dienste von Mittelfeld-Juwel Enzo Fernandez. Die Blues bezahlten knapp 120 Millionen Euro an Benfica Lissabon für den Argentinier und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2031 statt.

Laut einem Bericht des argentinischen TV-Senders TyC Sports hat der Londoner Klub nun bereits nach wenigen Monaten eine Option im Vertrag des Weltmeisters gezogen, womit sich der Kontrakt des 22-Jährigen um ein Jahr verlängert. Fernandez hätte somit ein gültiges Arbeitspapier bis 2032 bei den Blues.

Seit seinem Wechsel an die Stamford Bridge absolvierte der Argentinier 13 Partien im Trikot des FC Chelsea, wobei er zwei Torvorlagen beisteuerte.

(skysport.de) / Bild: Imago