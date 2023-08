Verlängerung fix! HSV bindet Kapitän langfristig

Der Hamburger SV setzt weiter auf seinen Kapitän: Sebastian Schonlau hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert und soll dem deutschen Zweitligisten mit Führungsstärke und individueller Qualität als Innenverteidiger beim großen Ziel Bundesliga-Rückkehr helfen.

„Er hat sich von Tag eins an unseren gesetzten Ambitionen, Werten und Zielen verschrieben und lebt diese als Kapitän auf vorbildliche Art und Weise vor“, sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt über Schonlau, der 2021 vom SC Paderborn an die Elbe gewechselt war und dessen ursprünglicher Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre: „Er ist ein Vollprofi, der jeden Tag sowohl individuell als auch mannschaftlich besser werden will und damit maßgeblichen Anteil an dem Wirken unserer Mannschaft hat.“

In dieser Saison, in die der HSV mit sieben Punkten aus drei Partien überzeugend startete, konnte Schonlau aufgrund einer Wadenverletzung noch nicht auflaufen.

