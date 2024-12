Verlängerung oder Abschied? Neue Infos im Sane-Poker

Bayern-Sportvorstand Max Eberl würde gerne mit Leroy Sane verlängern. Nach dem Winter soll es eine Entscheidung geben.

Das Warten geht weiter. Zwischen Leroy Sane und dem FC Bayern gibt es noch keine Entscheidung bezüglich einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages.

Nach Sky-Informationen hat es aber in den vergangenen Tagen neue Gespräche gegeben. Die Münchner wollen in jedem Fall das Fixgehalt des Flügelflitzers drücken. Der neue Kontrakt wäre stark leistungsbezogen.

FCB-Sportvorstand Max Eberl würde mit dem 28-Jährigen gerne verlängern. Nach Sky-Infos schließt Sane selbst einen Winter-Verkauf aus.

Sane-Entscheidung im März?

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass spätestens im März eine Entscheidung steht, wie es ab dem kommenden Sommer weitergeht. Sollte es keine Einigung geben, wäre der Linksfuß ablösefrei auf dem Markt zu haben.

Nachdem Sane den Start der Saison nach seiner Leisten-OP verpasst hatte, konnte sich der Filigrantechniker unter dem neuen Trainer Vincent Kompany zuletzt mehrmals in die Startelf zurückkämpfen. Beim Klassiker am Samstagabend bei Borussia Dortmund (1:1) blieb der Flügelspieler ohne spielentscheidende Aktion. In 14 Pflichtspielen kommt er bislang auf drei Tore.

