Verlässt Florian Wirtz Bayer Leverkusen?

Florian Wirtz zählt schon mit seinen erst 21 Jahren zu den begehrtesten Fußballern des Planeten. Der Bayer-Star äußert sich am Sky Mikrofon zu seiner Zukunft. Florian Wirtz steht nach seiner überragenden Saison mit Double-Sieger Bayer Leverkusen bei zahlreichen Top-Klubs hoch im Kurs. Kaum ein Tag vergeht ohne ein Gerücht um den 21-Jährigen. Er will sich vor dem Turnier jedoch keine Gedanken über seine Zukunft machen.

„Jeder kennt meinen Vertrag“, betonte der bis zum 30. Juni 2027 an die Werkself gebundene Spielmacher am Dienstag im Lager des DFB-Teams in Herzogenaurach.

Wirtz weiter auf Sky Nachfrage: „Es ist jetzt nicht der Moment, um darüber zu reden. Ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Zeit in Leverkusen, fühle mich wohl. In meinem Kopf ist jetzt zu 100 Prozent die EM. Alles andere ist mir gerade egal.“

Bayern hat Wirtz auf der Wunschliste

Einige namhafte Klubs – darunter auch der FC Bayern – haben ihn jedoch spätestens für den Sommer 2025 ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen. Wirtz war kürzlich zum besten Bundesliga-Spieler der Saison 2023/24 gekürt worden. Mit elf Toren und elf Vorlagen hatte er maßgeblich zum Titelgewinn der Elf von Xabi Alonso beigetragen.

