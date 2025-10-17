Verletzt: Publikumsliebling Osaka muss in Osaka passen

Der Publikumsliebling ist raus: Japans Tennis-Star Naomi Osaka (28) kann bei ihrem Heimturnier in Osaka wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel nicht mehr spielen.

Die ehemalige Nummer eins der Welt und viermalige Grand-Slam-Siegerin könne wegen der Blessur am Freitag nicht zu ihrem Viertelfinale gegen die Rumänin Jaqueline Cristian antreten, wie der Veranstalter mitteilte.

Osaka hatte sich die Verletzung am Mittwoch bei ihrem hart erkämpften Achtelfinal-Sieg gegen Titelverteidigerin Suzan Lamens zugezogen, sie war dabei sogar den Tränen nahe. Osaka musste das Dreisatzmatch mit einer dicken Bandage am linken Oberschenkel beenden und sagte anschließend, dass nur Schmerzmittel ihr geholfen hätten, das Spiel durchzustehen.

(SID) / Bild: Imago