Verletzter Liverpool-Profi Arthur verpasst WM

Liverpool-Mittelfeldspieler Arthur Melo verpasst die Teilnahme an der Fußball-WM in Katar.

Der Brasilianer gab auf Instagram bekannt, dass ihm eine am Montag im Training erlittene Oberschenkelverletzung länger außer Gefecht setzen wird. „Das kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ich nach enormer Anstrengung und harter Arbeit bereit war, mich in meinem neuen Team zu etablieren und fest entschlossen war, für meinen Traum, bei der WM zu spielen, zu kämpfen“, schrieb der 26-Jährige.

