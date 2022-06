Verletzter Rapid-Neuzugang Kerschbaum „ganz gut im Rehaplan“

via

via Sky Sport Austria

Individuelle Vorbereitung statt Mannschaftstraining: Neuzugang Roman Kerschbaum muss aufgrund einer Verletzung vorerst auf seinen ersten Einsatz für den SK Rapid Wien warten. Im Rahmen des aktuellen SCR-Trainingscamps gibt der Mittelfeldspieler ein Update zu seiner Verletzung.

„Fünf Runden wären noch zu spielen gewesen. Plötzlich im Training, bei einem normalen Schritt, hat es mir einen Stich gegeben“, erklärt Kerschbaum seine Knöchelverletzung gegenüber RapidTV. Seit der notwendigen Operation blickt er wieder nach vorne und befindet sich in Sachen Comeback auf einem guten Weg: „Jetzt bin ich wieder ganz gut im Rehaplan. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen Individuelles am Platz machen kann.“

Einen konkreten Termin für sein erstes Spiel in grün-weiß kann der Ex-Admira-Profi noch nicht nennen: „Es ist eine ungewöhnliche Verletzung. Die Belastung möchte ich Schritt für Schritt steigern. Ich hoffe schon, dass ich in den nächsten Wochen mit der Mannschaft trainieren kann.“

Trotz der aktuellen Zwangspause setzt sich Kerschbaum für die kommende Spielzeit nicht nur individuelle Ziele: „Dass wir uns für die Gruppenphase im Europacup qualifizieren, hat einen ganz großen Stellenwert.“

Bislang lief Kerschbaum in 13 Spielen gegen Rapid auf. Letztmals siegte er mit der Admira in der siebten Runde der Saison 2021/22 in Hütteldorf. Beim 2:1-Erfolg erzielte er den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

