Verletzter Reus: „Ich werde niemals aufgeben“

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hat sich nach seiner möglicherweise schweren Knöchelverletzung kämpferisch zu Wort gemeldet. „Danke für eure Genesungswünsche“, schrieb der 33-Jährige bei Instagram: „Ich werde bald zurück sein.“ Er gratulierte seiner Mannschaft zum Derbysieg gegen Schalke 04 (1:0) und schloss: „Ich werde niemals aufgeben.“

Reus war am Samstag nach rund einer halben Stunde heftig mit dem rechten Fuß umgeknickt. Er nahm entsetzt die Hände vors Gesicht, schrie vor Schmerz und schlug mit der Faust auf den Rasen. Eine Diagnose steht aus, Trainer Edin Terzic berichtete, der Mannschaftsarzt befürchte Schäden am Bandapparat.

Reus war noch in der Halbzeit mit einer Bandage am Fuß nach Hause gefahren worden. Vor bildgebenden Verfahren muss wahrscheinlich die Schwellung nachlassen. Seine Mitspieler feierten den vierten Derbysieg in Serie in der Kabine mit seinem Trikot.

Der 48-malige Nationalspieler wird Bundestrainer Hansi Flick zumindest in den beiden Spielen der Nations League in Leipzig gegen Ungarn (23. September) und in London drei Tage später gegen England fehlen. Reus hatte bereits in der Vergangenheit wegen diverser schwerer Verletzungen mehrere Turniere verpasst.

(SID) / Bild: Imago