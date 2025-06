Verletzung auskuriert: Van der Poel startet bei der Dauphiné

Aufatmen bei Mathieu van der Poel: Der niederländische Radprofi hat seine Verletzung auskuriert und kann doch wie geplant an dem Critérium du Dauphiné teilnehmen.

Das gab sein Team Alpecin-Deceuninck am Donnerstag bekannt. Der 30-Jährige war Ende Mai bei einem Mountainbike-Rennen in Nove Mesto gleich zweimal zu Fall gekommen und hatte dabei einen Bruch am Kahnbein des Handgelenks erlitten.

Bei der Dauphiné, die am Sonntag in Domérat startet und am 15. Juni mit dem Anstieg zum Col du Mont-Cenis endet, testen die Stars ihre Form vor der anstehenden Tour de France (ab 5. Juli). Neben dem Klassiker-Spezialisten van der Poel nehmen auch Weltmeister Tadej Pogacar, der zweimalige Tour-Gewinner Jonas Vingegaard und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel an den acht Etappen im Südosten Frankreichs teil.

(SID) Foto: Imago