Verletzung im Training: WAC-Abwehrchef Baumgartner muss sich OP unterziehen

Der Wolfsberger AC muss in den kommenden Wochen ohne seinen Abwehrchef Dominik Baumgartner auskommen. Nach Informationen von Sky muss der Innenverteidiger operiert werden und fällt mehrere Wochen aus.

Baumgartner verletzte sich im Abschlusstraining am Freitag vor dem Duell gegen die WSG Tirol (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3). Ins Training zurückkehren kann Baumgartner frühestens in drei bis vier Wochen, ein Einsatz ist frühestens in vier bis sechs Wochen realistisch.

WAC-Trainer Robin Dutt wird sich im Vorlauf der Bundesliga-Sendung am Samstag ab 16 Uhr näher zur Verletzung von Baumgartner äußern.

