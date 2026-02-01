Verletzung! Real-Star gegen Rayo unter Tränen ausgewechselt

Den späten 2:1-Derbysieg gegen Rayo Vallecano hat Real Madrid womöglich teuer bezahlt. Mittelfeldstratege Jude Bellingham musste bereits in der Anfangsphase verletzt vom Feld – und reagierte hochemotional. Nach einem Sprint in der zehnten Spielminute zog es dem Superstar in den linken hinteren Oberschenkel. Schmerzverzerrt und mit Tränen im Gesicht verließ er den Platz.

Bitter für die Königlichen: Bellingham hatte schon zu Saisonbeginn verletzungsbedingt lange aussetzen müssen und droht nun auch für die anstehenden Playoffs in der Champions League gegen Benfica (17. und 25. Februar) auszufallen.

Zuletzt wichtiger Antreiber bei den Königlichen

Mit Trikot über dem Kopf und weinend verließ der Engländer den Rasen in Richtung Spielertunnel, getröstet von seinen Kollegen. Zuletzt war der Mittelfeldmotor ein immens wichtiger Faktor bei Real. In all seinen letzten 17 Einsätzen in La Liga, Champions League und Supercopa stand er über die volle Distanz auf dem Platz. In den bisherigen 27 Pflichtspielen traf Bellingham sechsmal und legte vier weitere Tore auf.

