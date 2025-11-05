Champions-League-Sieger PSG muss wochenlang auf Achraf Hakimi, Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembele und Nuno Mendes verzichten.

Wie der französische Meister einen Tag nach der 1:2-Niederlage in der Königsklasse gegen den FC Bayern mitteilte, erlitt Hakimi bei dem rüden Foul von Luis Díaz eine „schwere Verstauchung des linken Knöchels, die ihn mehrere Wochen lang außer Gefecht setzen wird.“

Foul gegen Hakimi: Diaz fliegt in Paris vom Platz

Auch PSG-Stars Dembele und Mendes out

Diaz hatte für das Foul in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen Paris Saint-Germain die Rote Karte gesehen und später bei Hakimi um Entschuldigung gebeten. Dembele war bereits in der 25. Minute angeschlagen ausgewechselt worden und laboriert an einer Verletzung in der linken Wade. Außenverteidiger Nuno Mendes zog sich darüber hinaus eine Verstauchung des linken Knies zu. Nach der Länderspielpause sollen die Verletzungen der Leistungsträger neu begutachtet werden.

(SID) / Bild: Imago