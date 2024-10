Verletzungen kosten Top-Ligen 732 Mio. Euro

Verletzungen ihrer Profis haben den fünf europäischen Fußball-Topligen in der vergangenen Saison viel Geld gekostet.

Nach Angaben des Versicherungsunternehmens Howden, das zum vierten Mal einen entsprechenden Bericht herausgegeben hat, mussten die Clubs der deutschen Bundesliga, der englischen Premier League, der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 zusammen 732 Millionen Euro Gehälter für Spieler zahlen, während die verletzt fehlten.

Laut dem Howden-Report wurden in den fünf Ligen 4.123 Verletzungen registriert und damit vier Prozent mehr als in der Saison 2022/23 und 37 Prozent mehr als noch 2020/21. Am stärksten betroffen war die deutsche Bundesliga, in der sich alle 52 Spielminuten ein Profi verletzte. In den fünf Topligen zusammen lag dieser Wert bei 92 Minuten.

Am teuersten kamen den Clubs Knieverletzungen, die häufigste Ausfallursache, mit 141 Mio. Euro. Dramatisch angestiegen sind dem Bericht nach schwere Verletzungen von U21-Spielern in der Premiere League. In der vergangenen Saison betrug die durchschnittliche Ausfalldauer der jungen Spieler 44 Tage, in der Saison davor waren es 26,5.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imgao