Verletzungspech! Sebastian Ofner beendet Saison vorzeitig

Sebastian Ofner muss seine Saison wegen eines Problems an der Ferse beenden. Österreichs aktuelle Nummer zwei im Männer-Tennis gab dies am Montag bei einem Medientermin in der Wiener Stadthalle bekannt. Der 29-jährige Steirer hatte zuvor bereits sein Antreten bei den Erste Bank Open abgesagt. „Es ist nichts Gravierendes, aber eine relativ ‚zache‘ Sache“, sagte Ofner, der hofft, dass er noch heuer zur Vorbereitung auf die nächste Saison auf den Platz zurückkehren kann.

„Es dürfte ein Knochenmarksödem in der (linken, Anm.) Ferse mit einer intensiven Beinhautreizung sein. Dort, wo der Knochen abgetragen worden ist“, bezog sich Ofner auf vorhergehende Operationen an der Ferse. Der Schützling von Wolfgang Thiem war im März dieses Jahres nach fünf Monaten Pause auf die Tour zurückgekehrt und hatte sich gleich sehr gut geschlagen. Eine baldige Rückkehr in die Top 100 noch in diesem Jahr war da nicht utopisch gewesen.

Ofner: „Kein einziges Match, kein einziges Training ohne Schmerzen“

Doch die Schmerzen sind nie weg gewesen, gestand Ofner. „Es ist eh kein Geheimnis, dass ich das ganze Jahr zu kämpfen gehabt habe.“ Er habe sich selbst eingeredet und geglaubt, dass es besser wird. „Ich habe kein einziges Match, kein einziges Training schmerzfrei gespielt und dann ist auch noch das Handgelenk dazugekommen.“ Ofner erhält nun drei Cortison-Spritzen in drei Wochen in die Ferse und wird sich zudem einer speziellen Magnetresonanz-Behandlung unterziehen.

In Sachen Motivation nach seinem schon sehr langen Leidensweg sei es für ihn „extrem tough“. „Ich hatte mich in die Top 40 gespielt, dass es dann wieder kommt, war schon ein Rückschlag.“ Und nun ist die Rückkehr 2025 spielerisch zunächst sehr gut verlaufen, doch zuletzt war der Schmerz über dem Limit, berichtete Ofner. „Ans Aufhören habe ich aber nie gedacht, ich bin mit 29 noch jung.“

Damit wird der Steirer das Final 8 im Davis Cup in Bologna, wo Österreich am 19. November auf Italien trifft, nur aus der Entfernung Zuschauer sein. „Das werde ich mir anschauen, sonst nichts“, sagte Ofner mit einem bitteren Lächeln.