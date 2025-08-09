Manchester City muss derzeit erneut ohne seinen Mittelfeldmotor Rodri auskommen. Der Spanier erlitt bei der zurückliegenden Klub-WM einen Rückschlag und wird Pep Guardiola vorerst fehlen.

Monatelang musste Manchester City ohne Ballon-d’Or-Sieger Rodri auskommen und schlitterte in die tiefste Krise während der Amtszeit von Pep Guardiola. Erst im Saisonendspurt meldete sich der Spanier nach seinem Kreuzbandriss wieder fit und konnte auch bei der Klub-WM teilnehmen.

Rodri gegen Al-Hilal „schwer verletzt“

Dort musste der 29-Jährige im Achtelfinale beim Aus gegen Al-Hilal aber erneut verletzt ausgewechselt werden. Seinerzeit ging die Öffentlichkeit von einer leichten Blessur aus, aber dem ist nicht so, wie Guardiola nun berichtet. „Rodri geht es besser, aber er hat sich im letzten Spiel gegen Al-Hilal schwer verletzt. In den letzten Tagen hat er besser trainiert, hoffentlich ist er nach der Länderspielpause wieder richtig fit“, erklärte der Erfolgstrainer laut Manchester Evening News.

Damit würde Rodri die ersten drei Premier-League-Spiele der Cityzens verpassen, auch wenn laut Guardiola die Hoffnung auf Kurzeinsätze besteht. Ein Risiko werden die Skyblues aber nicht eingehen. „Wichtig ist, dass er keine Schmerzen hat, denn wir wollen nicht, dass er verletzt zurückkommt. Wir versuchen verzweifelt, das zu vermeiden“, so Guardiola über seinen Mittelfeldstrategen.

(skysport.de) / Bild: Imago