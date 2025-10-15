„Verlockend“: Barca-Superstar spricht über Saudi-Interesse

Unglaubliche 34 Tore sowie 26 Vorlagen gelangen Raphinha in der zurückliegenden Saison für den FC Barcelona. Wie der Superstar gegenüber ESPN verriet, wäre es dabei um ein Haar gar nicht zu dieser Fabel-Saison gekommen, da Raphinha mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien liebäugelte.

„Das Angebot aus Saudi-Arabien war für mich sehr verlockend. Es hätte nicht nur mein persönliches Leben verbessert, sondern auch das meiner Eltern, meines Sohnes … vieler Menschen“, erklärte der 28-Jährige.

Den Unterschied machte letztlich Hansi Flick aus, der im Sommer 2024 bei den Blaugrana anheuerte und Raphinha überzeugte, in Spanien zu bleiben.

„Natürlich haben wir darüber nachgedacht, [Barcelona] zu verlassen. Ich dachte, es wäre vielleicht an der Zeit zu gehen, aber dann haben wir mit [Flick] gesprochen, zuerst am Telefon und dann zu Beginn der Vorsaison, und er hat mich überzeugt, zu bleiben. Ich bin froh, dass er das getan hat.“

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago