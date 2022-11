Verlorenes EM-Achtelfinale gegen Italien für Rangnick „kein Thema“

Ralf Rangnick hat Österreichs verlorenes EM-Achtelfinale 2021 gegen Italien (1:2 n.V.) vor der Neuauflage des Duells am Sonntag (20.45 Uhr) in Wien nicht thematisiert. Der Deutsche, seit Mai ÖFB-Teamchef, hat die Partie laut eigenen Angaben nicht einmal gesehen.

„Es war auch in der Vorbereitung kein Thema“, erklärte Rangnick am Samstag. „Wir haben der Mannschaft keine Szenen aus diesem Spiel gezeigt, sondern von Spielen der Italiener in der jüngeren Vergangenheit.“

Schleppender Ticketverkauf

Der ÖFB-Coach stellte seine Truppe auf einen taktisch sehr disziplinierten Kontrahenten ein. „Das ist einer der stärksten Gegner, den man in Europa haben kann“, sagte Rangnick. Man wolle auch gegen starke Gegner spielen. Für das Duell mit dem amtierenden Europameister waren bis 24 Stunden vor Spielbeginn allerdings noch keine 17.000 Karten verkauft. Die Witterung dürfte eine Rolle spielen. „Ein Länderspiel zwischen Österreich und Italien – egal wann es stattfindet – sollte immer ausverkauft sein“, meinte Rangnick.

Der 64-Jährige kündigte an, seine bestmögliche Formation aufzubieten. Mit den Innenverteidigern Kevin Danso und Gernot Trauner sowie den Flügelspielern Andreas Weimann und Alexander Prass fällt ein Quartett definitiv aus. Im Abwehrzentrum dürfte Philipp Lienhart neben ÖFB-Kapitän David Alaba beginnen. Der Freiburg-Legionär misst dem Duell mit den Italienern große Bedeutung bei. „Es geht darum, mit einem positiven Gefühl in die EM-Qualifikation starten zu können“, erklärte Lienhart.

Lienhart lobt Clubkollegen Grifo: „Kann jeden Pass spielen“

Der Defensivmann könnte es bei den Italienern mit seinem Clubkollegen Vincenzo Grifo zu tun bekommen, der sich sowohl in Freiburg als auch im Nationalteam zuletzt in Überform präsentiert hat. „Er ist ein super Fußballer und ein guter Freund“, sagte Lienhart. „Wir haben vor zwei Tage telefoniert.“ Dass Grifo vier Tage nach seinem Doppelpack samt Assist gegen Albanien (3:1) auch gegen das ÖFB-Team beginnen wird, ist allerdings nicht gesichert. Lienhart: „Ich würde mich freuen, wenn er spielen würde. Er hat einen super rechten Fuß, kann auch jeden Pass spielen. Italien hat aber mehr gute Spieler rundherum.“

Die Partie startet 3:45 Stunden nach Beginn des Eröffnungsspiel der WM in Katar. Theoretisch hätte das ÖFB-Team die Möglichkeit, sich vor der Abfahrt ins Stadion noch das Duell zwischen Katar und Ecuador anzusehen. Rangnick erteilte dem aber eine Absage. „Das interessiert mich gar nicht“, betonte der frühere Manchester-United-Coach. „Auch die Spieler haben kein großes Verlangen, Katar und Ecuador anzuschauen.“

(APA)/Bilder: GEPA