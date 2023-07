Verpatzte Liga-Generalprobe: Sturm verliert gegen Strasbourg

Niederlage zur Bundesliga-Generalprobe: Vizemeister SK Sturm Graz unterliegt im finalen Test für die Jubiläumssaison der ADMIRAL Bundesliga dem französischen Gegner Racing Strasbourg mit 0:3.

Gegen den neuen Verein von Emanuel Emegha mussten die Grazer eine letztendlich klare Pleite hinnehmen – prägender Akteur war jedoch nicht der nunmehrige Ex-Grazer, der in der zweiten Spielhälfte debütierte, sondern Hattrick-Torschütze Habib Diallo, der im Fokus von Borussia Mönchengladbach steht.

Ilzer: Strasbourg hat „Probleme in unserem Spiel aufgezeigt“

Trainer Christian Ilzer zieht dennoch positive Schlüsse aus dem finalen Test: „Das war heute ein wertvoller Test gegen den wahrscheinlich stärksten Gegner der heurigen Vorbereitung. Wir haben super Erkenntnisse bekommen in allen Bereichen – das bringt uns vor dem Bundesliga-Start am Sonntag noch einmal einen Schritt weiter. Straßburg hat uns heute gefordert und Probleme in unserem Spiel aufgezeigt.“

Für den SK Sturm wird es am Sonntag endgültig ernst: Die Steirer treffen zum Ligaauftakt auf den FK Austria Wien – das Match ist LIVE & EXKLUSIV ab 16 Uhr bei der Premiere von „Sky Next Generation“ auf Sky Sport Austria 1 zu sehen!

(Red./ SK Sturm Graz)

Beitragsbild: Racing Club de Strasbourg.