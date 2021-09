Verratti fällt für WM-Qualispiel aus

Marco Verratti, Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, wird Italiens Fußball-Nationalteam für das WM-Qualifikations-Heimspiel am Mittwoch gegen Litauen nicht zur Verfügung stehen.

Verratti hat das Camp der Azzurri verlassen, gab der Verband am Montag auf seiner Website bekannt. Der 28-Jährige hatte im Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Bulgarien einen Schlag aufs Knie bekommen. Beim 0:0 gegen die Schweiz wurde er am Sonntag nur in der Schlussviertelstunde eingesetzt.

Bereits am Dienstag werden die jüngsten Ausfälle der Niederlande schlagend. Im Schlager von Gruppe G will Oranje die Türkei mit einem Heimsieg von der Spitze verdrängen, muss dabei auf Nathan Ake und Cody Gakpo verzichten. Gakpo verletzte sich nach seinem Treffer beim 4:0 über Montenegro am Samstag, Ake wurde aus “privaten Gründen” von der Auswahl freigestellt, wie der niederländische Verband am Montagabend mitteilte.

(APA)/Bild: Imago