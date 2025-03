Verrückt! Elf PL-Teams könnten nächste Saison international spielen

Dafür müssten jedoch eine Reihe von Voraussetzungen eintreffen, zunächst einmal müssten alle internationalen Titel von englischen Teams gewonnen werden.

Vier Plätze für die Champions League, zwei für die Europa League und einer für die Conference League – das ist normalerweise die Ausbeute der Premier League. In der kommenden Spielzeit könnten bis zu elf englische Teams – also mehr als die Hälfte der Liga – in Europa unterwegs sein.

Zum Vergleich: Die deutsche Bundesliga erhielt vergangene Saison acht Startplätze für den internationalen Wettbewerb. Grund dafür war die Aufstockung der Champions League, von den insgesamt vier zusätzlichen Königsklassen-Tickets vergibt die UEFA zwei an die Ligen, die in der laufenden Spielzeit im Europacup am besten abschneiden. Dieses Ranking führt England aktuell komfortabel an, was zumindest einen weiteren Platz in Aussicht stellt.

Englische Teams in allen europäischen Wettbewerben

Mit Arsenal und Aston Villa stehen zwei Mannschaften im Viertelfinale der CL, zudem sind in der EL Manchester United und Tottenham und in der ECL der FC Chelsea noch im Rennen. Mit dem Gewinn der CL und der EL qualifiziert man sich automatisch für den Europacup im kommenden Jahr.

Der Champion der Conference League ist wiederum bei der nächsten Ausgabe der Europa League gesetzt. Für diese qualifiziert sich aus englischer Sicht zudem ein Klub über die Liga sowie der Sieger des FA Cups. Um die elf Startplätze zu sichern, müssten alle europäischen Titel von englischen Teams gewonnen werden – damit aber noch nicht genug. Die Gewinner müssen mit einem schlechten Abschneiden in der Liga sicherstellen, dass andere Vereine über die Tabelle in den internationalen Wettbewerb einziehen.

Die Liga hofft auf Newcastle

Das einzige Ticket für die Conference League hat sich Newcastle mit dem Sieg im Carabao Cup gesichert, jedoch könnten sich die Magpies über die Liga (aktuell Rang sechs) noch für für EL oder CL qualifizieren. Dann würde der ECL-Platz an den höchstplatzierten Verein der Premier League gehen, der noch nicht in einem internationalen Wettbewerb gesetzt ist. Selbiges gilt für den Europa-League-Platz, der über den FA-Cup vergeben wird.

Zusammengefasst müssen folgende Umstände eintreten:

England sichert sich dank des UEFA-Koeffizienten den fünften CL-Startplatz

Aston Villa oder Arsenal gewinnt die Champions League UND beendet die Premier-League-Saison außerhalb der Top Fünf

Manchester United oder Tottenham gewinnt die Europa League und landet in der Liga nicht auf einem Europapokal-Platz

Chelsea gewinnt die Conference League und rutscht ebenfalls aus den Qualifikationsplätzen für die EL

Newcastle qualifiziert sich über die Premier League mindestens für die Europa League und gibt somit den Conference-League-Platz frei

Am Ende könnten 2025/26 dann folgende Teams international vertreten sein:

Champions League (sieben): Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Manchester City über die Liga; Newcastle dank des UEFA-Koeffizienten; Aston Villa als Champions-League-Sieger; Manchester United oder Tottenham als Europa-League-Sieger.

Europa League (drei): Brighton über die Liga; Fulham als FA-Cup-Sieger; Chelsea als Conference-League-Sieger.

Conference League (einer): Bournemouth erbt den Platz von Carabao-Cup-Sieger Newcastle als bestplatziertes nicht-qualifiziertes Team.

(sky.de) Foto: Imago