Verrückt! So eng ist es in der spannendsten Liga Europas

Spannender geht es kaum: In der höchsten polnischen Fußballliga, der Ekstraklasa, zeigt ein Blick auf die Tabelle, dass sich alle 18 Teams in einem engen Punktfeld von nur 11 Zählern befinden.

Wisla Plock führt die Tabelle nach 18 Spieltagen aktuell mit 30 Punkten an, und das obwohl der Verein die letzten fünf Spiele Unentschieden gespielt hat. Insgesamt gibt es 34 Spieltage.

Rekordmeister am absteigenden Ast

Mit 15 Meistertiteln ist Legia Warschau Rekordhalter in der Ekstraklasa. In der laufenden Saison liegt der Verein mit 19 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz ohne Sieg in den vergangenen neun Partien. Der polnische Meister 2025, Lech Posen, liegt mit vier Punkten Rückstand auf dem achten Platz, jedoch mit einem Spiel weniger.

Bild: Imago