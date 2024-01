Platzverweise, Tormannwechsel & Elfmeter: Verrückte Nachspielzeit bei Sheffield gegen West Ham

Unfassbare Schlussphase bei der Premier-League-Partie zwischen Sheffield United und West Ham United.

Beim 2:2 (1:1) flogen in der Nachspielzeit je ein Spieler von Sheffield und den „Hammers“ vom Platz. In der 102. Minute pfiff Schiedsrichter Michael Salisbury Elfmeter für Sheffield, woraufhin West Ham einen überraschenden Tormannwechsel vollzog. Oli McBurnie (103.) verwandelte den Strafstoß und sorgte in einem verrückten Match für den Schlusspunkt.

Die Highlights gibt’s auch in unserer Mediathek!

(Red.)

Bild: Imago