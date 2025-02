Adi Hütters AS Monaco scheitert in den K.o.-Runden-Playoffs der UEFA Champions League an Benfica nach einem spektakulären 3:3-Unentschieden im Rückspiel.

Der Klub aus Portugal setzte ich vergangene Woche im Hinspiel mit 1:0 in Monaco durch.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Kerem Aktürkoglu (22.)

1:1 Takumi Minamino (32.)

1:2 Eliesse Ben Seghir (51.)

2:2 Vangelis Pavlidis (76./Elfmeter)

2:3 George Ilenikhena (81.)

3:3 Orkun Kökcü (84.)

Foto: Imago