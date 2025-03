Kuriose Szene um Bayern-Keeper Sven Ulreich während des Champions-League-Duells der Münchner gegen Bayer Leverkusen!

Ulreich saß gegen Leverkusen erst gegen Mitte der zweiten Halbzeit auf der Münchner Auswechselbank. Zuvor hatte der Reservekeeper auf der Tribüne Platz genommen, obwohl er im Kader der Bayern stand.

Während die Bayern-Stars um Harry Kane, Michael Olise & Co. auf dem Rasen der Allianz Arena umherwirbelten und der Werkself das Leben schwer machten, sorgte Ersatztorwart Sven Ulreich beim CL-Achtelfinalhinspiel abseits des Grüns für ein Kuriosum. Obwohl der Keeper auf dem Münchner Spielberichtsbogen als dritter Torwart gelistet war, nahm der 36-Jährige nicht auf der Bayern-Bank Platz, sondern saß in Alltags-Kleidung ein paar Meter weiter oben auf der Tribüne.

Ulreich mit ungewöhnlichem Wechsel

Aufgrund der Neuer-Verletzung gegen Mitte der zweiten Halbzeit musste jedoch auf einmal Bayern-Neuzugang Jonas Urbig ins Tor, womit zwischenzeitlich kein Torwart mehr auf der Bank des Rekordmeisters saß. Ulreich musste sich deshalb kurzerhand umziehen, seinen Tribünen-Platz verlassen und sich auf die Bayern-Bank setzen. Wieso der Keeper, der in der laufenden Saison bislang zwei Mal beim FCB zwischen den Pfosten stehen durfte, nicht von Beginn an neben seinen Teamkollegen saß, ist nicht bekannt.

Neuer zeigte kurz nach dem 2:0 durch Jamal Musiala (54. Minute) im Achtelfinal-Hinspiel an, dass es für ihn nicht weitergeht. Der 38-Jährige musste in seinem 150. Königsklassen-Auftritt den Rasen vorzeitig verlassen (58.), offenbar wegen Problemen am rechten Bein. Später bestätigte Bayern-Trainer Vincent Kompany, dass die Verletzung beim Jubeln passierte.

Wie auch die Bilder zeigten, wollte Neuer kurz nach dem 2:0 zum Jubeln lossprinten, machte dann aber einen falschen Schritt und fasste sich an die Wade.

