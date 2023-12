Verrückte Wette in den Niederlanden: Amateurspieler beschert Mitbewohnern hohen Geldbetrag

Der überraschende 3:2-Sieg im KNVB-Pokal des USV Hercules gegen Ajax Amsterdam hat in den Niederlanden für mehr als eine Sensation gesorgt. Doppeltorschütze Tim Pieters sorgte nicht nur für einen Sieg und das Weiterkommen des Underdogs in die nächste Cup-Runde, sondern bescherte seinen Mitbewohnern im Studentenwohnheim auch einen satten Wett-Gewinn.

Laut einem Bericht des niederländischen Portals „Sportnieuws“ wetteten die Mitbewohner des Amateurspielers auf einen Sieg von Hercules und einen Treffer von Pieters. Gemeinsam setzten sie 15 Euro bei einer Gesamtquote von 751. Am Ende stand ein Gewinn von 11.265 Euro für die Freunde von Pieters.

Pieters selbst bestätigte die Geschichte nach dem Spiel beim Sportsender ESPN: „Ich habe ihnen gesagt: Es könnte heute Abend passieren“, sagte der 22-Jährige und fügte mit einem Augenzwinkern an: „Ich denke also, dass wir einen schönen Urlaub haben werden.“

Nicht nur die drei Freunde von Pieters dürfen sich über einen Wettgewinn freuen, auch ein weiterer kurioser Schein machte im Studentenwohnheim die Runde: Wohl ein weiterer Bewohner setzte auf jeweils einen Treffer von Pieters in beiden Halbzeiten. Bei einem Wetteinsatz von ein Euro und einer Quote von 1.001 Euro – was einen Gewinn von 2.002 Euro brachte.

Katastrophen-Saison bei Ajax geht weiter

Für Ajax Amsterdam bleibt die aktuelle Spielzeit eine absolute Katastrophe. Der niederländische Hauptstadtklub steht in der Liga nur auf Rang fünf. Der Rückstand auf Tabellenführer PSV Eindhoven ist mit 23 Punkten bereits enorm, aber auch auf einen Europacup-Platz fehlen aktuell acht Punkte. In der UEFA Europa League rettete sich Ajax mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen AEK Athen noch in die Conference League, im Pokal war eben gegen Hercules Schluss.

Pieters brachte den Underdog in Utrecht mit 2:0 in Führung (16., 66.), Ajax glich durch Brian Brobbey (83.) und Chuba Akpom (88.) in der Schlussphase noch aus. Doch in der Nachspielzeit traf Mats Grotenbreg (90. + 3) und die Sensation war perfekt. Für Ajax geht die Seuchen-Saison jedoch weiter, in der Conference League trifft man im Play-off nun auf Bodo/Glimt.

(Red.) / Bild: Imago