Verrücktes 100-Millionen-Angebot: Lewandowski lehnte Transfer ab

Barcelona-Star Robert Lewandowski hätte im vergangenen Sommer dem Ruf des ganz großen Geldes folgen können. Wie sein Berater Pini Zahavi im Interview mit der polnischen Zeitung Fakt verraten hat, lag dem 36-jährigen Polen ein unglaubliches Angebot aus Saudi-Arabien vor.

„Vor einem Jahr bekam er ein konkretes Angebot. Man bot ihm über 100 Millionen Euro pro Saison. Pro Saison!“, erzählt Zahavi. Letztlich entschied sich der Lewandowski allerdings gegen den Weg in die Wüste. „Er wollte lieber um LaLiga und die Champions League kämpfen. Und er hätte fast beide Ziele erreicht.“ Mit Barcelona feierte der ehemalige Bayern-Stürmer anschließend die spanische Meisterschaft, in der Champions League scheiterten die Katalanen dramatisch an Inter Mailand.

Ob Lewandowski nochmal einen Saudi-Wechsel plant, ist ungewiss: „Die Vereine in Saudi-Arabien sind überfüllt mit Spielern, die wissen nicht, was sie mit ihnen anfangen sollen. Die Zahl der zugelassenen Ausländer ist begrenzt, was ihre Möglichkeiten einschränkt. Aber Robert wollte dort sowieso nicht spielen“, berichtet Star-Berater Zahavi. In Barcelona steht Lewandowski zumindest noch bis 2026 unter Vertrag.

(skysport.de) Foto: Imago