Verstärkt Scouting-Team: Heikkinen kehrt zu Rapid zurück

Der SK Rapid holt mit Markus Heikkinen einen bekannten Namen zurück nach Hütteldorf. Der ehemalige finnische Nationalspieler verstärkt künftig das Scouting-Team der Grün-Weißen.

Heikkinen spielte sechs Saisonen für Rapid und absolvierte 217 Pflichtspiele. Einen Höhepunkt seiner Zeit bildete die Meisterschaft 2007/08, bei der er eine zentrale Rolle einnahm.

Nach seiner aktiven Karriere war der 62-fache Teamspieler ab 2017 als Sportdirektor bei AC Oulu tätig. Nun kehrt er nach Wien zurück und bringt seine Erfahrung im Scouting ein.

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