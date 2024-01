Verstärkung für das Trainerteam von Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz hat sich mit Daniel Rozsa im Trainerteam verstärkt. Der Videoanalyst mit der UEFA A-Lizenz wird zusätzlich mit Sportdirektor Christoph Schösswendter den Bereich „Scouting“ übernehmen.

Rozsa kommt vom Stadtrivalen LASK, wo er als Co-Trainer und Videoanalyst tätig war. Zuvor war der 31-Jährige beim Landesausbildungszentrum Wels und den Juniors OÖ beschäftigt. Neben Rozsa verpflichten die Linzer auch Videoanalyst Toni Mestrovic. Der 23-Jährige, Inhaber der UEFA B-Lizenz, wurde nach einem Praktikum übernommen und wird nun fixer Bestandteil des Trainerteams.

Der bisherige Co-Trainer und Teammanager Ronald Riepl ist seit 1. Jänner nun in einer Vollzeitanstellung für den FC Blau-Weiß Linz in diesen Funktionen tätig. Riepl verfügt sowohl über die UEFA A als auch die Elite-Junioren Lizenz und war davor beim oberösterreichischen Fußballverband und als Cheftrainer in der Fußballakademie Linz als auch in der OÖ-Liga tätig.

„Es freut mich sehr, dass wir durch die Verpflichtung von Daniel Rozsa einen ersten wichtigen Schritt im Bereich Scouting setzen können. Daniel war schon in mehreren Funktionen im Profifußball tätig und bringt trotz seines jungen Alters einiges an Erfahrung und Know-how mit. Gerade im Bereich Scouting stehen wir noch ganz am Anfang, was uns aber die Möglichkeit bietet, in gemeinsamer Arbeit und Planung ein System zu etablieren und eine Strategie zu entwickeln, um das bestmögliche aus unseren Gegebenheiten herauszuholen“, so Sportdirektor Christoph Schösswendter zu den personellen Veränderungen.

„Außerdem wird durch Daniel das Trainerteam breiter aufgestellt und perfekt ergänzt, um die tägliche Arbeit noch professioneller voranzutreiben und auch hier das Maximum zu erreichen. Auch Toni Mestrovic, der bereits seit August ergänzend im Trainerteam dabei war und einen sehr guten und engagierten Eindruck hinterlassen hat, wird ab sofort in diversen Tätigkeitsbereichen das gesamte Trainerteam unterstützen. Weiters ist es uns gelungen, dass Ronald Riepl nun in eine Vollzeitanstellung gewechselt ist und ab dem gestrigen Trainingsstart seine volle Energie und seinen vollen Fokus auf die Kampfmannschaft legen kann. Gesamt gesehen wird durch diese drei „Verpflichtungen“ nochmals unterstrichen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, uns als Klub in allen Bereichen zu verbessern und noch professioneller zu arbeiten“, so Schösswendter weiter.

Bezüglich Neuzugänge wird es beim Aufsteiger in dieser Winter-Transferperiode ruhiger zugehen. Für Trainer Gerald Scheiblehner stand die Erweiterung des Trainerteams im Mittelpunkt. Sportdirektor Schösswendter äußerte sich dazu wie folgt: „Wir machen nur etwas wenn es wirklich passt. Es kann also etwas passieren, muss aber nicht.“

(Red./Blau-Weiß Linz) / Beitragsbild: GEPA