„Verstappen ein Phänomen“: Die internationalen Pressestimmen zum Japan-GP

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Japan zurückgeschlagen und Red Bull den zweiten Konstrukteurs-WM-Titel hintereinander beschert. Der Niederländer feierte am Sonntag in Suzuka überlegen seinen 13. Sieg im 16. Saisonrennen. Das sind die Pressestimmen.



ENGLAND

Daily Mail: „Rache wird am besten kalt serviert? Nach dem, was in Japan zu sehen war, glaubt Max Verstappen nicht an dieses Mantra. Nein, dies war glühende Vergeltung. Auf dem heißen Asphalt von Suzuka hat Verstappen, wie schon bei zwölf anderen Gelegenheiten in dieser Saison, seinen Gegnern die Hölle heiß gemacht.“

Guardian: „Das Rennen war fast ein Mikrokosmos der Saison, denn Verstappen dominierte von der Pole bis zur Zielflagge. Unerschütterlich, unantastbar, unaufhaltsam – er ist der Terminator, aber immer noch jung genug, um sich mit Strähnen jugendlicher Gesichtsbehaarung schmücken zu können.“

Sun: „Bis zum Maximum! Mit seinem Triumph in Japan kehrte der Formel-1-Star auf die Siegerstraße zurück.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Ferrari hatte Michael Schumacher, Red Bull kann sich auf Max Verstappen verlassen.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Max bekommt Flügel und übernimmt die komplette Kontrolle über die Formel 1.“

Corriere dello Sport: „König Max: Der erste Titel der Saison ist in Red Bulls Händen. Ferrari ist in Japan nie wirklich gefährlich geworden.“

Tuttosport: „Verstappen ist ein Phänomen ohne Grenzen: Red Bull ist stark, Max ist noch stärker. Er ist derzeit auf einem höheren Niveau als alle anderen Teams. Und er ist auf der Jagd nach weiteren Rekorden.“

Corriere della Sera: „Die Formel 1 kehrt zum Alltag zurück. Singapur war ein unvergesslicher Moment für Ferrari und Carlos Sainz, doch er ist jetzt vorbei. Die Träume Ferraris zerschellen angesichts der Dominanz Verstappens.“

La Stampa: „Max Bull: Verstappen kehrt zum Erfolg zurück. Er zeigt die Muskeln und bezeugt, dass er wieder der alte Super-Max ist. Dank ihm ist Red Bull bereits Weltmeister.“

La Repubblica: „Verstappen fährt nur noch gegen sich selbst. Sein Bolide ist ein Raumschiff, gegen das kein Rivale eine Chance hat. Singapur ist eine Wunde, die rasch wieder geheilt ist. Verstappen ist unbesiegbar.“

NIEDERLANDE

De Telegraaf: „Max Verstappen muss noch nicht mal seine Stimme erheben.“

AD.nl: „Red Bull ist zum sechsten Mal Konstrukteurs-Weltmeister, nach einer makellosen Leistung von Max Verstappen beim Großen Preis von Japan ist der österreichische Rennstall unschlagbar. Der Sieg des Niederländers war höhere Gewalt. Verstappens dritter Titel ist nur noch eine Frage der Zeit.“

SPANIEN

Mundo Deportivo: „Max Verstappen hat alles abgeräumt. In Suzuka ist er zur Normalität zurückgekehrt und hat seine Rivalen mit enormer Leichtigkeit zerstört.“

AS: „Verstappen verleiht Red Bull Flügel.“

(SID/Red.)

Bild: Imago